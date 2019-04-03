Санкт-Петербург, 3 апреля, 2019, 20:16 — ИА Регнум. Площадь пожара в здании АО «Прядильно-ниточный комбинат «Красная нить» в Выборгском районе Петербурга возросла до 800 кв. метров, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Дарья Драй ИА REGNUM Пожар на комбинате «Красная нить» в Петербурге

По уточненным данным, горит не только кровля на площади 200 кв. метров, но и второй этаж здания на площади 600 кв. метров.

На месте ЧП работают 33 единицы техники и 108 сотрудников оперативных служб, в том числе от МЧС — 18 единиц техники и 68 человек личного состава.

Сведения о пострадавших к настоящему моменту не поступали.

Напомним, сообщение о пожаре поступило в 19:00 мск с Гельсигфорсской улицы, д. 3.

Из-за угрозы распространения огня в 19:10 мск ранг пожара был повышен до №2.

Для замеров уровня опасных веществ в воздухе к месту пожара следует передвижная химлаборатория.