Душанбе, 3 апреля, 2019, 20:12 — ИА Регнум. В Азиатском банке развития считают, что рост ВВП Таджикистана за 2019 год составит 7%, в 2020 году эта цифра снизится до 6,5%. Такие выводы делают аналитики АБР в своем «Обзоре развития Азии 2019».

Ninara Душанбе. Таджикистан

По мнению авторов исследования, Таджикистан зависим от денежных переводов, а также от узкой экспортной базы, при этом в стране ощущается растущий торговый дефицит. Все это приводит к тому, что экономика Таджикистана становится уязвимой от внешних экономических изменений. Для того, чтобы поддержать экономический рост в стране, нужно провести диверсификацию производства и экспорта.

Таким образом, согласно отчету правительства необходимо изучить все возможности для экспорта продуктов, в отношении которых Таджикистан имеет преимущества (например, сельскохозяйственная продукция). Необходимо также внести изменения в инвестиционную политику страны — сегодня сложно открыть бизнес, становятся преградой сложные таможенные и транспортные процедуры и т. д.

Свои прогнозы в отношении экономического роста Таджикистана в 2019 и 2020 годах аналитики АБР основывают на увеличении экспорта из-за дополнительной выработки электроэнергии, росте денежных переводов.

Инфляция продолжит расти и в 2019 году составит 7,5%, в то время как в 2018 году этот показатель был ниже — 5,4%. К 2020 году инфляция, скорее всего, достигнет 7%.

Напомним, что рост ВВП Таджикистана в 2018 году превысил показатель, прогнозированный Агентством по статистике при президенте Таджикистана на 0,3% и составил 7,3%.

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