Тобольск, Тюменская область, 3 апреля, 2019, 20:17 — ИА Регнум. В Тюменской области трое мужчин, один из которых таксист, подозреваются в разбойном нападении. Предполагается, что это была месть клиентам, собиравшимся доехать из Тобольска в село Вагай Тюменской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Такси

По предварительным данным, таксисту сделали заказ на перевозку четырёх человек. Приехав в назначенное время по указанному адресу, водитель потратил время на ожидание пассажиров. В конце концов таксист позвонил заказчику. Тот ему заявил, что уехал на другом, более комфортабельном автомобиле.

Таксист, обидевшись, решил отомстить заказчику. Кроме того, позвал на подмогу группу поддержки в лице двух товарищей. Догнал автомобиль, на котором уехали заказчики. Вынудил остановиться водителя другого авто. Между заказчиками, таксистом и его товарищами возник конфликт. Пассажиры оказались слабее — им наносили удары рукояткой ножа. Люди отдали таксисту и его команде сотовые телефоны и деньги. Общая сумма ущерба составила более 74 тысяч рублей.

После обращения потерпевших в полицию были задержаны двое нападавших, 1998 и 1999 годов рождения. Третьему участнику разбоя удалось убежать. Одного из задержанных поместили под стражу, второй находится под подпиской о невыезде. Третий — в бегах и объявлен в розыск.