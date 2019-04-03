Ташкент, 3 апреля, 2019, 20:08 — ИА Регнум. Азиатский банк развития (АБР) прогнозирует рост внутреннего валового продукта (ВВП) в Узбекистане на 5,2% в 2019 году, говорится в обзоре АБР, о котором сообщает «Газета.уз».

Chris Price Рынок в Ташкенте

По прогнозу АБР, в 2020 году экономика Узбекистана вырастет на 5,5%, тогда как по итогам 2018 года рост составил 5,1%.

«Высокие расходы на инфраструктуру, улучшение инвестиционного климата, увеличение экспорта и рост в сельском хозяйстве поддержали экономический рост Узбекистана, однако остаются риски, связанные с постоянной кредитной экспансией, ускоряющейся инфляцией и увеличением дефицита текущего платежного баланса», — говорится в обзоре АБР.

В 2019 году, считают эксперты АБР, инвестиции останутся основным двигателем роста экономики, таким образом отражая дальнейшее улучшение инвестиционного климата и реализации инвестиционных программ по модернизации производства, горно-добывающей промышленности, выработки электроэнергии, транспорта и жилищного строительства.

«Ожидается, что частное потребление выиграет от роста заработной платы», —говорится в обзоре.

Сообщается, что продолжительный эффект валютной либерализации вместе с повышением цен на коммунальные услуги, либерализацией цен на хлеб, повышением заработной платы и пенсий и стремительным ростом кредитования ускорили темпы инфляции.

«Средний уровень инфляции вырос с 13,7% в 2017 году до 17,9% в 2018 году, несмотря на стабильность обменного курса, жесткую монетарную политику и отмену таможенных пошлин на ввоз базовых продуктов питания», — говорится, в частности, в документе.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, в Узбекистане чистый приток прямых иностранных инвестиций в 2018 году составил 624 миллиона долларов, что в три раза меньше по сравнению с показателями за 2017 год.