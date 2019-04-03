Москва, 3 апреля, 2019, 20:23 — ИА Регнум. Правительство РФ ожидает, что естественный прирост населения России начнётся в 2023—2024 годах. Об этом сообщила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Мать и ребенок

Чиновница отметила, что целенаправленно привлекла внимание к высокой смертности в 32 регионах страны в ходе своего выступления в Государственной думе 3 апреля.

«32 региона — цифра не новая для РФ. В 2015 году, успешного с точки зрения падения смертности, в тот год тоже было 32 региона, в которых возросла смертность. Я осознанно привлекла внимание к этой цифре, чтобы регионы тоже озаботились ситуацией, потому что потенциал к снижению смертности имеется», — сказала Голикова.

Она рассказала, что с 2005 года смертность удалось снизить на 23%. Существенно уменьшилась гибель людей от заболеваний сердечно-сосудистой системы, туберкулёза, от ДТП, сократилась младенческая смертность.

По словам Голиковой, через несколько лет в России начнётся естественный прирост населения:

«Главная национальная цель — обеспечение прироста населения. Мы ожидаем, что естественный прирост населения должен быть достигнут где-то в 2023—2024 годах. Сейчас мы фиксируем сокращение рождаемости в связи с сокращением женщин, которые находятся в репродуктивном возрасте. У нас есть возможности и потенциал, чтобы эти показатели реализовать».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 апреля в Госдуме РФ Голикова сообщила о росте смертности в 32 регионах.