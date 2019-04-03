Британия подняла в воздух истребители из-за российских ракетоносцев Ту-160
Лондон, 3 апреля, 2019, 20:08 — ИА Регнум. Британские истребители Typhoon были подняты в воздух для сопровождения российских стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160, сообщает 3 апреля пресс-служба ВВС Великобритании.
Ronnie Macdonald
Истребитель Typhoon
Уточняется, что для наблюдения за двумя российскими Ту-160 были задействованы истребители Typhoon с авиабазы Lossiemouth в Шотландии.
Британская сторона подчеркнула, что российские самолёты в воздушное пространство страны не заходили и никаких инцидентов в небе не произошло.
Как сообщало ИА REGNUM, 27 и 29 марта текущего года британские истребители также осуществляли сопровождение российских стратегических бомбардировщиков.
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