Москва, 3 апреля, 2019, 19:55 — ИА Регнум. Пресненский районный суд Москвы 9 апреля приступит к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Соответствующее решение огласила на сегодняшнем заседании судья Елена Абрамова.

Дарья Антонова ИА REGNUM В зале суда

«Назначить судебное заседание на 12:00 мск 9 апреля», — сказала судья.

Сегодня в Пресненском суде состоялись предварительные слушания по уголовному делу о драках в Москве с участием Кокорина и Мамаева. Суд отклонил ходатайство защиты о возврате дела в прокуратуру, а также принял решение о продлении фигурантам меры пресечения в виде ареста на шесть месяцев — до 25 сентября 2019 года.

Дальнейшие судебные слушания будут проходить в открытом режиме. Адвокаты ранее сообщили, что по делу заявлено свыше 40 свидетелей.