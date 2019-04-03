Киев, 3 апреля, 2019, 19:37 — ИА Регнум. Вечером 3 апреля кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский официально вызвал на дебаты своего соперника во втором туре президентских выборов, действующего главу государства Петра Порошенко.

Иван Шилов ИА REGNUM

Зеленский записал соответствующее видеообращение.

«Вы зовете меня на дебаты, мечтали, что я убегу, отморожусь, спрячусь. Нет. Я — это не вы в 2014 году. Я принимаю вызов», — заявил актер.

Вместе с тем кандидат выставил ряд условий: дебаты должны состояться перед народом Украины на главном стадионе НСК «Олимпийский» в Киеве, все каналы имеют право транслировать эти дебаты в прямом эфире, все журналисты имеют право присутствовать на них, кандидаты должны обязательно пройти предварительную медицинскую экспертизу.

В завершение Зеленский заявил, что дает Порошенко 24 часа, чтобы определиться.

Украинский политолог Виталий Бала в своем комментарии заявил о принципиальной необходимости проведения дебатов перед вторым туром президентских выборов. Эксперт отмечает — те, кто говорит о том, что такие дебаты не нужны, наверняка не дружат с математикой.

«Явка (в первом туре) была на уровне 63,52%, за Зеленского 30,2%, за Порошенко 15,9%, что вместе составляет только 46,1% от тех, кто пришел, а всего около 30% от всех граждан. То есть 70%, кто имеет право голосовать, не определились со своим кандидатом, а также молодежь, которая еще не имеет права голоса, но это же наше будущее. Возможно, им всем интересно услышать обоих кандидатов», — заявил Бала.

Также эксперт коснулся вопроса формата возможных теледебатов.

«Дебаты не должны быть в виде ток-шоу. Никаких экспертов и журналистов, политиков, которые задавали вопросы или что-то там анализировали… Одинаковые вопросы, одинаковое время на ответы, одинаковое время оппонировать своему оппоненту именно по этим вопросам. Условно три блока вопросов: внешняя политика, внутренняя политика, экономика», — предлагает он.

В завершение Бала призывает общество «заставить» двух кандидатов все-таки выйти на дебаты.