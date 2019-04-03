Москва, 3 апреля, 2019, 19:36 — ИА Регнум. В команде Петра Порошенко понимают, что он не сможет победить во втором туре президентских выборов на Украине в честной конкурентной борьбе. Такое мнение высказал член Совета Федерации России Франц Клинцевич в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

ИА REGNUM

«Через пару недель состоится второй тур. Команда Порошенко понимает, что без тотальных фальсификаций выиграть эти выборы нельзя. Они немного поучаствовали в процессе и получили результат чуть больше, чем третья позиция. Уличить людей сейчас нельзя», — отметил сенатор.

При этом во втором туре ограничиться точечными фальсификациями будет уже нельзя. Поэтому Порошенко стоит перед выбором: или проводить массовые махинации при голосовании, или инициировать военную провокацию.

«Во втором туре нужна тотальная фальсификация. А сделать её просто так, не разорвав общество на части, и не проявить своё преступление, невозможно. Поэтому работает второй план — извечная песня: некая агрессия и события в Черноморском бассейне», — спрогнозировал Клинцевич.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, букмекеры не верят в победу Порошенко во втором туре президентских выборов. Коэффициенты показывают, что шансы на победу Владимира Зеленского примерно в 2,5 раза выше, чем у действующего президента Украины.