Ашхабад, 3 апреля, 2019, 19:24 — ИА Регнум. Челябинский трубопрокатный завод стал победителем тендера на поставку труб для строительства туркменской части международного магистрального газопровода «Туркменистан — Афганистан — Пакистан — Индия», пишет «Гундогар».

Chelpipe.ru Цех Челябинского трубопрокатного завода

По условиям контракта российское предприятие должно будет поставить государственному концерну «Туркменгаз» 214 км труб на общую сумму $219 млн (более 14,3 млрд рублей).

Эти деньги были получены Туркменией в виде кредита, предоставленного Исламским банком развития.

Отмечается, что ранее официальные СМИ Туркмении сообщали о том, что трубы для строительства туркменской части газопровода ТАПИ уже приобретены в Саудовской Аравии.

ИА REGNUM напоминает, что ТАПИ — это проект магистрального газопровода с пропускной способностью порядка 33 млрд кубометров газа в год, реализация которого позволит поставлять природный газ из Туркмении в Афганистан, Пакистан и Индию.

Общая протяженность этой газовой магистрали должна будет составить около 1 814 км, из которых 214 км приходится на территорию Туркмении. Стоимость проекта оценивается в более чем $7,9 млрд (свыше 517,2 млрд рублей по текущему курсу).

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* террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран