Ярославль, 3 апреля, 2019, 19:17 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской областной думы отчитается перед областной думой 30 апреля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в Ярославской областной думе.

Yarregion.ru Дмитрий Миронов

Согласно регламенту областной думы, отчет за предыдущий год должен быть представлен депутатам до 1 мая. В прошлом и позапрошлом году действующий губернатор Дмитрий Миронов отчитывался позднее. В этом году глава области пошел по пути своих предшественников и доложит депутатам о результатах своей работы в срок.

Каждая фракция сможет задать губернатору по 2−3 вопроса. Так что избиратели могут передать свои чаяния главе региона через своих избранников.