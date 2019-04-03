Москва, 3 апреля, 2019, 19:09 — ИА Регнум. Российский комплекс борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) «Валдай» впервые применят в ходе манёвров ракетных войск стратегического назначения (РВСН) на территории Тверской области, сообщает 3 апреля пресс-служба Минобороны РФ.

Минобороны России Комплекс противодействия БЛА «Валдай»

Военное ведомство уточняет, что комплекс «Валдай» предназначен для поиска и нейтрализации любых БПЛА, включая малоразмерные и низкоскоростные.

«Валдай» обеспечивает пеленгацию, обнаружение и распознавание цели. Комплекс способен перехватывать каналы управления беспилотником, а если этого не требуется или аппарат защищен — дать целеуказания средствам физического уничтожения.

Напомним, практически во всех вооруженных конфликтах, происходящих в мире, всё более активно применяются разнообразные беспилотные аппараты. С их помощью проводится разведка местности, корректируется артиллерийско-миномётный огонь или наносятся удары небольшими бомбами и ракетами.