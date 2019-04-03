Санкт-Петербург, 3 апреля, 2019, 19:07 — ИА Регнум. Необычный договор о сотрудничестве заключили сегодня, 3 апреля, Духовное управление мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России и Институт восточных рукописей Российской академии наук. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Духовного управления.

Духовное управление мусульман Санкт-Петербурга Ирина Попова и Равиль-Хазрат Панчеев

Плодотворный диалог между сторонами развивается уже не один десяток лет, но теперь он выйдет на новый уровень. Согласно подписанному документу, религиозная и научная организация обязались всячески способствовать развитию взаимных связей в области культуры, науки и образования.

Стороны будут иметь доступ к музейным и архивным коллекциям друг друга, библиотечным собраниям, обмениваться информацией в научно-культурной области, оказывать друг другу содействие в проведении научно-практических мероприятий, тематических симпозиумов и круглых столов.

Духовное управление и Институт будут сотрудничать в деле сохранения и восстановления культурного достояния народов, включая сохранение, реставрацию и пополнение исторических фондов, помогать друг другу в деле научной и культурно-просветительной работы, обмениваться своими научно-инновационными и культурно-просветительскими достижениями.

Договор не предусматривает коммерческих отношений — сотрудничество будет построено на взаимоприемлемых условиях и в виде гуманитарной взаимопомощи.

Религиозная и научная организация также условились поощрять взаимные обмены и стажировки в сфере классического востоковедения, оказывать содействие научным связям, взаимным визитам специалистов, обмену материалами и их популяризации. В рамках договора предполагается обеспечить взаимную доступность электронныхбиблиотек, создаваемых Институтом восточных рукописей РАН и Духовным управлением мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Запада.

Соглашение подписано на пятилетний срок с возможностью автоматического продления.

О важности подписанного документа для решения проблем сегодняшнего дня сказал глава Духовного управления, муфтий Равиль-Хазрат Панчеев.

«К нам идут и трудовые эмигранты, которые не знают свою религию. Свою историю. Я не говорю, что сто процентов. Но, в частности, это происходит. Среди наших прихожан есть люди, которые интересуются востоком и готовы защитить диссертации», — цитирует слова муфтия телеканал «Санкт-Петербург».

Равиль-Хазрат Панчеев, как и директор Института восточных рукописей РАН Ирина Попова, убеждены в том, что информационное и культурное сотрудничество между учреждениями послужит развитию научных и гуманитарных связей, поспособствует укреплению дружеских отношений между народами.