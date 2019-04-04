Сеул, 4 апреля, 2019, 08:07 — ИА Регнум. Решение правительства Японии просветить младшие классы японских школ на тему «незаконно отторгнутых от Японии» территорий, включив соответствующий пассаж в учебники, вызвало резкую и, что важно, быструю реакцию со стороны МИД Южной Кореи. В чем стоило бы взять пример отечественному МИД у своих южнокорейских коллег, обсуждает обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Флаг Южной Кореи

Возмущение южнокорейского МИД вызвало упоминание как «принадлежащих Японии» островов Токто (Такэсима); официальный представитель МИД Южной Кореи Ким Ин Чхоль заявил о решительном осуждении правительством своей страны неоправданных притязаний на острова Токто. Контроль над островами Токто был восстановлен Сеулом после разгрома Японии во Второй мировой войне, и теперь Япония называет это «незаконной оккупацией», пытаясь на законодательном уровне утвердить свои претензии на архипелаг.

Напрашивается аналогия с ситуацией вокруг российских Курил, вот только реакция российского МИД ни в какое сравнение с быстрым и четким ответов Южной Кореи не идет. А ведь ситуация с оболваниваем японских школьников, которым с детства прививают реваншизм и искаженный взгляд на историю, могла бы стать прекрасным поводом проявить принципиальность, ведь Курилы в этих учебниках тоже названы «японскими».

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