Пекин, 4 апреля, 2019, 07:05 — ИА Регнум. Над способами, которые применил Китай в достижении мощнейшего экономического рывка, задумывается множество экспертов. В чем особенность примененной Пекином экономической стратегии и почему этот опыт не удается перенять, используя простое копирование, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Запольскис.

Иван Шилов ИА REGNUM

Особенно впечатляет рост китайской экономики на фоне кризисов, терзающих весь остальной мир. Китай не только ухитряется наращивать собственную мощь, но еще и сохраняет при этом множество социалистических атрибутов. Многие, прежде всего в постсоветских странах, хотели бы воспроизвести китайский опыт у себя, но, как показывает практика, простым повторением использованных Китаем приемов повторить экономическое чудо КНР не удается.

Возможно, секрет состоит в умелом лавировании, продемонстрированном Китаем, между усилением поддержки госпредприятий и созданием условий для процветания частного сектора. С 2000 по 2014 год продолжался период большего сосредоточения Китая на первой фазе, когда государственный сектор обеспечивал 63% ВВП и 80% налоговых поступлений в бюджет. Более 20 китайских госкорпораций вошли в число крупнейших мировых ТНК, а на вырученные деньги муниципальные власти развивали социальный сектор, освобождая от соцобязательств сами корпорации.

Частный сектор при этом долгое время оставался в тени, обеспечивая всего 10% занятых в бизнесе. Но китайские 10% в абсолютном значении — это в 1,35 раза больше, чем, например, полное число экономически активных граждан в России. Так что «небольшое» количество китайских частников давало ощутимое экономическое преимущество. А вот теперь настало время «переключения приоритетов», и ставка на дальнейший рост делается в Китае на выращивание внутреннего рынка, собственного среднего класса и, разумеется, выведение на передовые позиции частного сектора.

Каких успехов удалось добиться и что запланировано, читайте в статье: Десять лет, которые изменили Китай

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