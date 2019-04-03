Москва, 3 апреля, 2019, 18:46 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, что его переговоры с новым президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым прошли в соответствии с традициями, сложившимися при Нурсултане Назарбаеве. Об этом сегодня, 3 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Российско-казахстанские переговоры

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 марта первый президент Казахастана Нурсултан Назарбаев объявил о своем уходе в отставку. Он руководил Казахстаном с момента распада Советского Союза.

С 20 марта исполнять обязанности президента Казахстана стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем сената республики.

Путин отметил, что Москва признательна Токаеву за то, что свой первый зарубежный визит он совершил в Россию. Работая на различных должностях в Казахстане, Токаев всегда поддерживал тесные связи с российскими коллегами.

Российский лидер выразил уверенность, что на посту президента Токаев будет уделять постоянное внимание дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества и союзнических отношений между Россией и Казахстаном.

«Отмечу, что состоявшиеся разговоры прошли в конструктивной и деловой обстановке, в полном соответствии с традициями, которые сложились за годы нашей плодотворной совместной работы с основателем казахстанского государства, первым президентом республики Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым», — сказал Путин.