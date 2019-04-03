Москва, 3 апреля, 2019, 18:40 — ИА Регнум. На данный момент российская сторона не испытывает опасений насчёт контракта о покупке Турцией зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф», заявил 3 апреля журналистам заместитель главы правительства РФ Юрий Борисов.

ИА REGNUM С-400

По словам Юрия Борисова, турецкая сторона демонстрирует полную приверженность контракту, сообщения о срыве контракта Турцией являются слухами.

«Пока они привержены подписанным контрактным обязательствам и четко их выполняют. Все остальное — это слухи. У нас пока опасений нет», — сказал Борисов.

Напомним, из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400 США заблокировали поставки в Турцию любых материалов и продукции, связанных с истребителями пятого поколения F-35.

Тем не менее, глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в очередной раз заявил, что контракт на $2,5 млрд по закупке С-400 является решенным вопросом и более не обсуждается.