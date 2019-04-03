Москва, 3 апреля, 2019, 19:12 — ИА Регнум. От действующего президента Украины Петра Порошенко можно ждать любых провокаций, считает политолог Александр Клюкин. Об этом он заявил 3 апреля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя предстоящую борьбу Порошенко с шоуменом Владимиром Зеленским во втором туре выборов президента Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

«Очевидно, что победить, проигрывая в два раза, невозможно, — сказал Клюкин. — Но я не исключаю его победы, потому что, во-первых, это Украина, и во-вторых, потому что это Порошенко. Проигрыш угрожает его жизни. И поэтому он готов на любые провокации. Его ничего не сдерживает. Возможны даже сакральные жертвы. Возможно всё, что угодно».

В свою очередь, профессор МГИМО Андраник Мигранян отметил, что для НАТО и США Порошенко более предпочтительный кандидат, и они однозначно об этом заявляют.

«У Зеленского нет ядерного электората. 30,24% — это за пустое место», — сказал Мигранян.

Кроме того, он предположил, что, если Порошенко пойдёт на провокацию и Россия «примерно накажет его», это будет для него катастрофой.

«А если он будет поднимать напряжение, но дело не дойдёт до того, чтобы был очередной провал, то тогда это ему поможет», — заявил Мигранян.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, актёр Владимир Зеленский в первом туре выборов президента Украины получил в абсолютных цифрах почти на 2,6 млн голосов больше, чем действующий президент Пётр Порошенко.

Как уточняет ЦИК Украины, за Зеленского проголосовали 5 687 390 избирателей (30,22%), за Порошенко — 3 000 654 (15,94%), за Юлию Тимошенко — 2 521 105 (13,39%), за Юрия Бойко — 2 197 768 (11,68%), за Анатолия Гриценко — 1 301 671 (6,91%).