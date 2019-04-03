Вашингтон, 3 апреля, 2019, 22:43 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп рассказал, что назвал китайского лидера Си Цзиньпина «королем» во время визита в Китай в 2017 году, об этом 3 апреля сообщает The Washington Examiner.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Си Цзиньпин

По словам Трампа, китайскому лидеру это понравилось. История была такова: выступая в Китае с речью, Трамп заявил, что Си Цзиньпин — сильный человек, и он называет его королём. Китайский лидер ответил, что вообще-то он не король, у него другая должность, но Трамп возразил:

«Нет, вы президент на всю жизнь, и поэтому вы король».

Си Цзиньпин усмехнулся.

Как сообщало ИА REGNUM, в МВФ призвали США и Китай прекратить торговую войну: по словам главы МВФ Кристин Лагард, в торговой войне не выигрывает никто.