Москва, 4 апреля, 2019, 06:32 — ИА Регнум. Компания Ford собирается остановить сборку автомобилей на своих площадках во Всеволожске и Набережных Челнах. Почему Ford делает такой выбор, обсуждает автор ИА REGNUM Виктория Бабаева.

Ford.ru Завод Ford во Всеволожске

После 2014 года уход из России американских компаний предполагали многие эксперты, но резкого бегства не случилось. В данном случае речь идет скорее о сочетании политических и экономических условий, которые заставляют Ford уйти с рынка и потерять около $500 млн, затратив их на сворачивание бизнеса в России, чем продолжать вкладываться во всё более рискованную нишу.

Уже с 2013 года автомобили Ford продаются в России всё хуже, а к сегодняшнему дню этот сегмент, по сообщениям руководства компании, и вовсе стал убыточным. Обращает на себя внимание то, что ситуация с Ford в России — это частный случай, подтверждающий общую картину; теперь уже лидерство американских компаний на всемирном рынке можно считать принадлежащим вчерашнему дню. Первое и второе места в мировых продажах заняли Volkswagen и Renault-Nissan-Mitsubishi, а третье место — у Toyota Motor.

Читайте статью Уход Ford из России: происки Госдепа или экономика? и другие публикации Виктории Бабаевой.