Ford уйдет не только из России?
Москва, 4 апреля, 2019, 06:32 — ИА Регнум. Компания Ford собирается остановить сборку автомобилей на своих площадках во Всеволожске и Набережных Челнах. Почему Ford делает такой выбор, обсуждает автор ИА REGNUM Виктория Бабаева.
После 2014 года уход из России американских компаний предполагали многие эксперты, но резкого бегства не случилось. В данном случае речь идет скорее о сочетании политических и экономических условий, которые заставляют Ford уйти с рынка и потерять около $500 млн, затратив их на сворачивание бизнеса в России, чем продолжать вкладываться во всё более рискованную нишу.
Уже с 2013 года автомобили Ford продаются в России всё хуже, а к сегодняшнему дню этот сегмент, по сообщениям руководства компании, и вовсе стал убыточным. Обращает на себя внимание то, что ситуация с Ford в России — это частный случай, подтверждающий общую картину; теперь уже лидерство американских компаний на всемирном рынке можно считать принадлежащим вчерашнему дню. Первое и второе места в мировых продажах заняли Volkswagen и Renault-Nissan-Mitsubishi, а третье место — у Toyota Motor.
Читайте статью Уход Ford из России: происки Госдепа или экономика? и другие публикации Виктории Бабаевой.