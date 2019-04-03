Ярославль, 3 апреля, 2019, 18:13 — ИА Регнум. Общественная палата Ярославской области собрала более 6 тысяч подписей против объединения театра имени Федора Волкова с Александринским театром Санкт-Петербурга. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в палате.

Yarregion.ru Сергей Березкин

«Новость об объединении театров взбудоражила жителей региона. Это решение принимали скоропалительно, без обсуждения с общественностью. Хотя по такому резонансному вопросу обязательно нужно было посоветоваться с гражданами. И ярославцы отреагировали. В пятницу под обращением против реорганизации было поставлено 3 тысячи подписей, мы их направили губернатору. Однако люди продолжали приходить, поэтому мы не прекратили сбор подписей. За понедельник-вторник обращение поддержали еще около 3 тысяч человек», — сказал председатель общественной палаты области Сергей Березкин.

Собранные подписи палата отправит в администрацию президента и правительство России. Как сообщало ранее ИА REGNUM, министр культуры Владимир Мединский подписал приказ об объединении театров 28 марта, но его сразу же приостановил Дмитрий Медведев.

В Ярославле поданы две заявки на митинги против объединения — КПРФ и ПАРНАС планируют провести акции 12 и 13 апреля.