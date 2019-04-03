Ярославль, 3 апреля, 2019, 18:01 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля в ответе на официальный запрос ИА REGNUM подтвердила, что Александр Асриянц официально работает в городской администрации, однако отказалась указать его должность, указав при этом, что в настоящее время Асриянц «замещает» пост заместителя мэра Ярославля.

City-yaroslavl.ru Александр Асриянц

Вопрос статуса Асриянца возник в связи с противоречивой информацией, поступавшей из городской администрации. В январе официальный сайт мэрии Ярославля сообщил об официальном назначении молодого московского юриста и предпринимателя Александра Асриянца заместителем мэра Ярославля по вопросам правовой и имущественной политики. Позже эта информация была опровергнута, а статус Асриянца был «понижен» до советника мэра.

Однако через некоторое время ярославские общественники обратили внимание, что часть официальных документов мэрии подписывается Александром Асриянцем с указанием должности «заместитель мэра» без каких либо примечаний. От ответа на устные обращения журналистов мэрия Ярославля уклонилась. На встрече с представителями ярославских СМИ мэр города Владимир Волков также не ответил на прямой вопрос, заявив, что должность Асриянца ему известна, но говорить об этом он журналистам не будет.

Разобраться в статусе «заммэра-призрака» попыталось ИА REGNUM, официально обратившись в мэрию с просьбой предоставить следую информацию:

1. Является ли Асриянц Александр Рачикович сотрудником мэрии Ярославля?

2. Какие должности и в каких структурных подразделениях мэрии Ярославля Александр Асриянц занимал в период с ноября 2018 года по настоящее время (с указанием дат и сроков)?

3. Существовали ли в период с ноября 2018 года по настоящее время какие-либо препятствия назначению Александра Асриянца на муниципальную службу? Если да, то какие?

4. По информации пресс-службы мэрии в январе 2019 года Александр Асриянц занимал пост советника мэра Ярославля. Однако в редакции ИА REGNUM находится официальный документ, подписанный Александром Асриянцем с указанием его статуса «заместитель мэра Ярославля». Каким образом могло произойти такое? Правомочны ли действия Асриянца? Имеют ли юридическую силу официальные документы такого рода?

Официальный ответ мэрии Ярославля носит формальный характер и по сути не отвечает на поставленные вопросы. Возможно причиной уклонения мэрии от прямых ответов может быть наличие препятствий назначению Александра Асриянца на муниципальную службу. В этом случае действия мэрии можно трактовать как попытку скрыть от общественности факт исполнения обязанностей заместителя мэра человеком, который не соответствует критериям, необходимым для данной должности.

ИА REGNUM оставляет за собой право обратиться в прокуратуру по данному факту.