Москва, 4 апреля, 2019, 05:17 — ИА Регнум. Реагенты, используемые для борьбы с наледью в зимнее время, часто подвергаются критике. Возможно, что в таком крупном мегаполисе, как Москва, отказ от реагентов для борьбы со льдом и невозможен, но нельзя ли найти приемлемый баланс в их использовании? О возможных путях решения проблемы пишут авторы ИА REGNUM Евгений Цоц и Георгий Балаков.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Медицинское обследование

Отсутствие наледи на тротуаре — залог снижения травматизма пешеходов, а претензии граждан к тому, что обувь после прогулки по зимней улице портится от реагентов, всё-таки проигрывают в важности снижению числа ушибов, вывихов и переломов. Тем не менее чем меньше разнообразия химических веществ и их смесей присутствует в городской окружающей среде, тем безопаснее эта среда для ее обитателей.

Даже если вещество не является ядовитым само по себе, его постоянное воздействие на человеческий организм зачастую является недостаточно изученным, а действие смесей безопасных веществ в определенных случаях становится вредным. По словам главного пульмонолога Минздрава РФ Александра Чучалина, за последние 15−20 лет в Москве количество заболевших раком легких возросло на четверть, причем заболеваемость растет и среди некурящих.

По мнению ученого, эта угроза требует разработки специальной программы, предусматривающей защиту детей от экологически обусловленных заболеваний. Кроме того, нужна научная программа, которая позволила бы ответить на вопрос о взаимосвязи городских экологических факторов и заболеваний, преследующих горожан. Что же до реагентов, им в ряде европейских стран была предложена достойная альтернатива.

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