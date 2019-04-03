Пермь, 3 апреля, 2019, 18:33 — ИА Регнум. В Перми прошло собрание граждан, поставивших своей целью недопущение запрета Знамени Победы во время шествия Бессмертного полка на 9 мая, сообщает 3 апреля корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Знамя Победы

Активисты высказали недовольство относительно запрета государственной символики во время шествия Бессмертного полка в 2018 году и заявили о полной решимости не допустить аналогичного развития событий в текущем году.

Для этих целей собравшиеся приняли решение создать координационный комитет, в который вошли представители движения «Суть времени», гражданского комитета «В защиту культурного наследия», партии «Великое Отечество», ветераны боевых действий, офицеры, специалисты в области патриотического воспитания, деятели искусств и культуры, журналисты, учителя и преподаватели, общественники.

Также необходимость создания данной инициативной группы была обусловлена тем, что архитектор запрета Знамени Победы в 2018 году Анна Отмахова, планирует и дальше запрещать государственную символику на 9 мая.

Напомним, 9 мая 2018 года в Перми организатор акции Бессмертный полк Анна Отмахова инициировала запрет государственной символики России, в том числе и Знамени Победы. Несмотря на широкое общественное недовольство, Отмахова продолжает оставаться координатором данного мероприятия.