Ватикан, 4 апреля, 2019, 04:17 — ИА Регнум. Гневной отповедью по поводу действий папы Римского Франциска разразился американский политтехнолог Стивен Бэннон, выступая перед членами Ассоциации иностранной прессы в Риме. Что, по мнению американского политика, позиционирующегося как «лучший друг всех национальных движений в Европе», должна немедленно предпринять Католическая церковь, чтобы вновь понравиться Бэннону (и его хозяевам, разумеется), рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Xin Католическая церковь. Китай

Ватикан, по мнению Бэннона, не имеет права «вмешиваться в политику», т. е. призывать к состраданию к мигрантам и беженцам. Вместо этого Католической церкви необходимо сосредоточится на своих внутренних проблемах, вроде раздуваемой эпопеи с «сексуальным насилием в Церкви». Но самое важное, как считает Бэннон, это обратить внимание на «экзистенциальную угрозу» со стороны Китая, которая намного превосходит угрозу, исходящую со стороны России.

По последнему пункту у американского политтехнолога нашлись единомышленники, прямо критикующие папу Франциска за его дипломатические усилия по нормализации отношений между Католической церковью и официальным Пекином. Противостояние «подпольной Католической церкви» в Китае китайским властям было источником претензий, предъявляемых политиками «свободного мира» Китаю на протяжении десятилетий, и лишаться привычного повода для информационной войны часть католиков-консерваторов, разумеется, не желает.

Критические выступления особенно усилились во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Италию в 20-х числах марта. Похоже, что Вашингтон, судя по риторике того же Стивена Бэннона, использует любой повод, чтобы вбить клин между Китаем и странами Евросоюза, задумавшимися о расширении дипломатических и торговых отношений. Но, может быть, планы США включают в себя нечто большее, например, использование католической темы для внутреннего подрыва Китая?

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