Католическая Церковь станет препятствием планам Пекина — или приманкой?
Ватикан, 4 апреля, 2019, 04:17 — ИА Регнум. Гневной отповедью по поводу действий папы Римского Франциска разразился американский политтехнолог Стивен Бэннон, выступая перед членами Ассоциации иностранной прессы в Риме. Что, по мнению американского политика, позиционирующегося как «лучший друг всех национальных движений в Европе», должна немедленно предпринять Католическая церковь, чтобы вновь понравиться Бэннону (и его хозяевам, разумеется), рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.
Ватикан, по мнению Бэннона, не имеет права «вмешиваться в политику»,
По последнему пункту у американского политтехнолога нашлись единомышленники, прямо критикующие папу Франциска за его дипломатические усилия по нормализации отношений между Католической церковью и официальным Пекином. Противостояние «подпольной Католической церкви» в Китае китайским властям было источником претензий, предъявляемых политиками «свободного мира» Китаю на протяжении десятилетий, и лишаться привычного повода для информационной войны часть католиков-консерваторов, разумеется, не желает.
Критические выступления особенно усилились во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Италию в 20-х числах марта. Похоже, что Вашингтон, судя по риторике того же Стивена Бэннона, использует любой повод, чтобы вбить клин между Китаем и странами Евросоюза, задумавшимися о расширении дипломатических и торговых отношений. Но, может быть, планы США включают в себя нечто большее, например, использование католической темы для внутреннего подрыва Китая?
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