Рим, 3 апреля, 2019, 17:45 — ИА Регнум. Нижняя палата парламента Италии отклонила законопроект о введении нового вида наказания — химической кастрации, передает информагентство Askanews в среду, 3 апреля.

Химическую кастрацию было предложено применять к виновным в изнасилованиях с отягчающими обстоятельствами. Поводом для обсуждения стал трагический инцидент с групповым изнасилованием и убийством 16-летней девушки.

«За» утверждение законопроекта проголосовали только две правые партии — «Лига» Маттео Сальвини и «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони.

Коллеги «Лиги» по правящей коалиции из «Движения 5 звезд», как и коллеги Сальвини и Берлускони по правоцентристскому лагерю из партии «Братья Италии», голосовали против.

Оппоненты законопроекта отметили, что он противоречит как Конституции Италии, так и подписанным Италией международным конвенциям.

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