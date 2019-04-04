Вашингтон, 4 апреля, 2019, 03:11 — ИА Регнум. Планы американской Демократической партии на взятие политического реванша, как это ни парадоксально звучит, могут представлять значительную угрозу для американской демократии как таковой. Почему теоретический импичмент нынешнего президента США Дональда Трампа или победа демократов на следующих выборах в США чреваты именно такими угрозами, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Запольскис.

Иван Шилов ИА REGNUM

Американская система демократии, взяв лучшее из европейских достижений классического либерализма, долгое время могла считаться действительно самой эффективной в мире. Во всяком случае, эффективность этой системы в качестве арбитра противоречий между различными общественными группами и слоями населения была бесспорна. Но в нынешнем столетии, особенно после победы на президентских выборах Дональда Трампа, ситуация существенно изменилась. Недаром представители американской Демократической партии заговорили о необходимости глубоких изменений, затрагивающих и американскую конституцию.

А вот предсказуемый результат предлагаемых нововведений может вызвать некоторую оторопь. Действительно — переход к выборам абсолютным большинством, снижение возраста достижения избирательного права и раздувание штата в высшем эшелоне судебной власти может в американских условиях привести не к торжеству демократии, а, напротив, ослабить гражданское общество. К ослаблению приведет не только продавливание чисто идеологической повестки, вроде абсолютизации экологического сознания или подавления белых гетеросексуальных граждан.

Сам комплекс реформ предполагает приведение граждан США в состояние абсолютной управляемости спускаемой сверху пропагандой. Осуществить же такой социальный механизм можно только в условиях однопартийности и тотального идеологического контроля. А следовательно, в случае победы этих идей Штаты ожидает скатывание в новый вариант фашизма. Только теперь речь будет идти о фашизме, замаскированном под либерализм, как если бы предположение Рональда Рейгана стало мрачным пророчеством.

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