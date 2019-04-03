Пекин, 4 апреля, 2019, 01:39 — ИА Регнум. Торговая война США против ЕС несколько затерялась в тени крупномасштабного торгового разбирательства между США и Китаем. Тем не менее «под американскую раздачу» в области тарифных санкций попали и КНР, и Евросоюз. О том, как совместные усилия по защите от непомерных американских претензий сближают страны ЕС и Пекин, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай делает ход

Мартовский визит руководителя КНР Си Цзиньпина в Италию, Монако и Францию одним из главных итогов дал договоренность о проведении полноценного саммита Китай-ЕС в 2020 году. Так что крупная сделка, намечающаяся между Китаем и Италией по поводу итальянских морских портов, оказывается вовсе не единственным, хотя и крупнейшим на сегодняшний день примером китайского стремления к освоению возможностей европейской инфраструктуры под нужды проекта «Пояс и Путь».

Как заявил по этому поводу французский президент Эммануэль Макрон, цель запланированного саммита в том, чтобы «создать новый многосторонний формат — более справедливый и сбалансированный». Евросоюз готов провести необходимые корректировки правил ВТО и Парижского соглашения по климату для того, чтобы эти и другие механизмы обеспечили больше возможностей для конструктивного сотрудничества ЕС и Китая. Особенно важным становится вопрос о взаимных инвестициях, ведь именно таким способом те, кто находятся под тарифными санкциями США, смогут их обойти.

Кстати, движение в этом направлении ЕС и Китая может открыть неплохие перспективы и для российской экономики. Тем не менее для некоторых членов ЕС китайский прорыв в Европу может серьезно осложнить жизнь. Кому придется пересмотреть ставшие привычными политические схемы?

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