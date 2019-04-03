Иерусалим, 4 апреля, 2019, 00:42 — ИА Регнум. Подписание президентом США декларации о признании Голанских высот частью Израиля было воспринято в штыки многими участниками российского информпространства. Между тем существует мнение, что без российских усилий по защите законного правительства в Сирии от экстремистов ни о каком признании Голан в составе Израиля со стороны США не было бы и речи. В чём состоит данная логика, рассуждает обозреватель ИА REGNUM Авигдор Эскин.

The White House Дональд Трамп подписал декларацию о признании Голанских высот частью территории Израиля

Если бы на сегодняшний день оставались в силе первоначальные замыслы тех, кто начал свергать сирийское правительство в 2012 году, то, скорее всего, Израилю пришлось бы иметь дело с мощным экстремистским образованием у своих северных границ. Предыдущая американская администрация делала ставку на поддержку организации «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), действующей на Ближнем Востоке и имевшей все шансы подмять под свой контроль разношерстные группы сирийских экстремистов.

Если бы Асад проиграл, давление на Израиль со стороны новой, исламистской, а вовсе не «демократической» Сирии, возросло бы на Израиль многократно, а решение поддержать Израиль по вопросу Голанских высот со стороны США имело бы гораздо больше рисков и, скорее всего, просто не состоялось. Эта причина стала основанием позиции, согласно которой — конечно, косвенным образом — и российские усилия по борьбе с терроризмом стали одной из составляющих американо-израильского согласия по поводу Голан.

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