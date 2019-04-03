Вашингтон, 4 апреля, 2019, 00:04 — ИА Регнум. США зависят от мигрантов, какой бы ни была риторика президента Дональда Трампа, считает кандидат в президенты от Демократической партии Джулиан Кастро. Об этом он заявил телеканалу MSNBC.

. Иммигранты. Начало XX века

Мэр техасского города Сан-Антонио и бывший чиновник администрации Барака Обамы убежден, что Америке нужно много мигрантов, а некоторые отрасли промышленности получают особенную выгоду от их труда. Кастро подчеркивает, что США нужна «молодая и энергичная рабочая сила», и, в случае неосторожности, уже через 20−30 лет Америка «будет умолять мигрантов приехать».

Для решения проблемы, считает политик, нужно, в том числе, декриминализировать людей, которые приезжают в США, и увеличить число принимаемых беженцев.

Как сообщало ИА REGNUM, по заявлению министра внутренней безопасности США Кирстен Нильсен,правительство стягивает все больше военных к границе, потому что миграционный кризис дошел до уровня «урагана пятой категории» — то есть требует многостороннего подхода с привлечением чрезвычайных мер и чрезвычайных полномочий.