Калуга, 3 апреля, 2019, 17:17 — ИА Регнум. Насильственная оптимизация калужского здравоохранения может пагубно сказаться на продолжительности жизни жителей области. Об этом 3 апреля заявила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM медицинский работник из Калуги Екатерина Негода.

Government-nnov.ru «Поезд здоровья»

По её мнению, реформа регионального здравоохранения 2018 года уже привела к тому, что только в Калуге впервые за последние три года число умерших превысило количество родившихся на 13%. Средний возраст умерших мужчин — 65 лет, а женщин — 76. В январе 2019 года в Калужской области умерли 1270 человек. Среди них в городских населенных пунктах — 954 человека, сельских — 316.

«Качество предоставления медицинских услуг населению безнадёжно упущено за победными рапортами о достижениях на поприще оптимизации. Чего, к примеру, стоит объединение районных больниц в межрегиональные медицинские центры. Это, несомненно, приведет к сокращению штатов медработников самого разного уровня. А ведь сегодня в медицинских учреждения и так большая нехватка врачей и среднего персонала.

Особенно большой спрос на «узких» специалистов: онкологов, фтизиатров, эндокринологов, неврологов, кардиологов, особенно детских. Немалое сомнение вызывает появление так называемых «медицинских» автобусов в сельской местности, которые будут ездить по строго определённым маршрутам и расписанию и в определённые дни недели, а занять место в них смогут лишь обладатели заветного талона на приём у специалиста. Почему при этом не построить ещё один фельдшерский пункт вместо ликвидации устаревшего и что делать в случае, если нет талона или врач нужен во вторник, а автобус будет только в среду?» — недоумевает эксперт

По словам Негоды, очень много вопросов и к качеству обучения будущих врачей. Преподавание в медицинских вузах оставляет желать лучшего. Так, на практике в одной из калужских городских больниц студенты показали такие слабые знания своей будущей профессии, что практикующие врачи ужаснулись.

«Нас, медиков, не может не беспокоить плохая экология. Это в первую очередь отражается на росте онкологических заболеваний, которые неизбежно отражаются на статистике смертности. Об этом будет сегодня идти речь в Калуге на конференции «Пенсионная реформа — отказ от социального государства», которая состоится в рамках всероссийской протестной акции «День людоеда». Её организатором выступили активисты общероссийского общественного движения «Суть времени».

На конференции будут заслушаны доклады, раскрывающие негативные последствия пенсионной реформы в сфере демографии. В частности, будут представлены данные по продолжительности жизни и смертности в области», — сказала Екатерина Негода.

Напомним, замглавы правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что в 2018 году в 32 регионах страны возросла смертность. По её словам, «в регионах имеется ресурс для снижения смертности, однако на местах «крайне неохотно устанавливают плановые значения показателей смертности или планируют такое снижение, которые измеряются десятыми долями процента».