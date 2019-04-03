Триполи, 3 апреля, 2019, 17:08 — ИА Регнум. Береговая охрана Ливии вводит запрет на вход в территориальные воды страны кораблей неправительственных организаций, которые перевозят нелегальных мигрантов, передает Il Giornale в среду, 3 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы

Ранее аналогичное решение было принято и в Италии. Также там запрещен вход кораблям неправительственных организаций в порты.

Издание отмечает, что поводом для решения властей Ливии стал недавний пиратский захват турецкого нефтеналивного судна нелегальными мигрантами. Пиратов задерживала именно ливийская береговая охрана

В официальном заявлении ливийские власти раскритиковали ЕС за «молчание» по этому вопросу и предупредили, что под видом «беженцев» в ЕС могут направляться вооруженные группы. Ливия требует закрыть границы южных стран ЕС от нелегальных мигрантов и остановить этот поток.

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