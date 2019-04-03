Калуга, 3 апреля, 2019, 16:44 — ИА Регнум. В Калужской области 29 марта около 14:00 в реке Оке вблизи деревни Гремячево Перемышльского района было обнаружено тело неизвестного мужчины. Как сообщила 3 апреля корреспонденту ИА REGNUM следователь Козельского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Калужской области Виктория Суконкина, в рамках материала проверки были проведены мероприятия, направленные на установление личности мужчины.

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В ходе проверки выяснилось, что неизвестным оказался 50-летний житель Тульской области, который утонул 13 февраля вблизи деревни Жеремино Суворовского района. Тогда группа водолазов произвела несколько погружений на площади площадью 600 квадратных метров, однако поисковые операции не увенчались успехом.

На теле мужчины повреждений криминального характера не обнаружено.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.