Ростов-на-Дону, 3 апреля, 2019, 16:44 — ИА Регнум. Рост смертности граждан России напрямую связан с падающим уровнем дохода. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал председатель правления регионального отделения партии «Партия пенсионеров» Виктор Сиротинец.

Кристобаль Рохас. Бедность. 1886

«Я думаю, что рост уровня смертности среди граждан России кроется в уровне дохода людей, который катастрофически падает. Это сказывается на всех социальных сферах, влияет на стоимость лекарств, продуктов питания, здравоохранение. Молниеносно улучшить ситуацию трудно. Да и то, что делается сегодня, — законы принимаются ради законов — улучшению не способствует», — указал спикер.

«По моему мнению, в первую очередь нужно менять подходы к исполнению законов. Экономический блок правительства, очевидно, себя изжил. И это — болевая точка. Ещё два-три закона о налогообложении, и тогда граждане России будут смотреть, где вилы и лопата. А нам революции не нужны», — заключил собеседник агентства.

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ИА REGNUM напоминает, что замглавы правительства РФ Татьяна Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах России. При этом она отметила потенциал регионов в преодолении негативной тенденции и указала на необходимость опережающими темпами снижать смертность.