Челябинск, 3 апреля, 2019, 16:27 — ИА Регнум. Правительство Челябинской области намерено способствовать дальнейшему развитию сортировки и переработки твёрдых коммунальных отходов в регионе. Об этом, как сообщает пресс-служба облправительства, 3 апреля в ходе посещения предприятия «Втор-Ком» заявил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Текслер.

Официальный сайт врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер считает необходимым уйти от практики захоронения мусора на полигонах

По его словам, новые методы обращения с отходами необходимы для решения экологических проблем городов Челябинской области. Текслер считает необходимым уйти от практики захоронения мусора, так как полигоны «создают большие проблемы для людей».

«Нужно ориентироваться на сортировку и последующую переработку отходов. Это то, ради чего и задумана вся реформа обращения с твердыми коммунальными отходами. Сортировка и переработка мусора — это ключевой аспект «мусорной» реформы. Будем развивать эти практики», — сказал Алексей Текслер.

Глава региона указал на недопустимость смешивания собранных отходов на полигонах, отметив, что жители области должны видеть, что раздельный сбор мусора приводит к фактическому результату.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Алексей Текслер в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным назвал решение экологических проблем региона одной из главных задач на посту губернатора. «В фокусе внимания будут национальные проекты, в том числе экология. Вы правильно сказали, есть экологические проблемы в регионе, их надо будет решать. На этом надо будет сосредоточиться», — сказал он.

Текслер был назначен врио губернатора Челябинской области 19 марта 2019 года. До этого он работал первым заместителем министра энергетики РФ.