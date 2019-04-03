Москва, 3 апреля, 2019, 17:32 — ИА Регнум. Здоровье и, соответственно, смертность населения в РФ определяются тремя главными факторами: на 40% — уровнем благосостояния населения, 30% — образом жизни, и ещё 30% зависят от доступности и качества медицинской помощи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова, отметив, что причины роста смертности следует искать во всех трёх направлениях.

«Касательно благосостояния граждан, то реальные доходы граждан в последние годы снижаются. Другие факторы во многом зависят от эффективности управления именно на уровне регионов и даже конкретных муниципальных районов. Это реализация программ по формированию у населения здорового образа жизни и отказа от вредных привычек, как, например, сделано в Чувашии, где смертность снижается. От работы на местах во многом зависит уровень смертности от внешних причин, в том числе в дорожно-транспортных происшествиях, от случайных отравлений алкоголем, самоубийств. Доступность услуг здравоохранения также зависит от региональных властей — это организация транспортной доступности медицинской помощи для населения, предоставление жилья для медицинских работников, особенно в сельской местности, реализация дополнительных программ, например, по лекарственному обеспечению населения, как сделано в Кировской области», — отметила Гузель Улумбекова.

Она добавила, в России наблюдается тенденция к старению, в связи с чем государству потребуются дополнительные объёмы медицинской помощи, которые обязательно должны иметь соответствующее дополнительное финансирование. В 2019 году принципиально важно, чтобы регионы смогли организовать эффективное управление снижением смертности, как за счёт средств национальных проектов, так и своих дополнительных программ.

Как сообщало ИА REGNUM, смертность выросла в 32 регионах России.

По данным Росстата за 11 месяцев 2018 года, увеличилась смертность в том числе и в Москве.