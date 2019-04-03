Москва, 3 апреля, 2019, 16:16 — ИА Регнум. Потребительские цены в России за неделю с 26 марта по 1 апреля в среднем не изменились. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Борис Кустодиев. Ярмарка, 1906 год (фрагмент)

Отметим, что рост цен в России остановился впервые в текущем году. С конца января недельная инфляция сохранялась на уровне 0,1% на протяжении девяти недель.

Инфляция за период с начала апреля, по оценке Росстата, составила 0,01%, с начала года — 1,8%.

За последнюю неделю баранина подорожала на 3,7%, пшено — на 2,0%, пшеничная мука и макаронные изделия — на 0,5%, хлеб, вермишель, соль и чай — на 0,4%, гречневая крупа — на 0,3%, рис, карамель и печенье — на 0,2%. Одновременно с этим мясо кур подешевело на 0,5%, свинина и куриные яйца — на 0,4%.

Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 0,3%, в том числе белокочанная капуста подорожала на 6,7%, помидоры — на 3,2%, морковь — на 2,4%, репчатый лук — на 2,1%. В то же время огурцы стали дешевле на 5,4%, яблоки — на 0,2%.

Цены на автомобильный бензин за неделю в среднем не изменились, на дизельное топливо — выросли на 0,3%.