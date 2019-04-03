Санкт-Петербург, 3 апреля, 2019, 16:05 — ИА Регнум. Текущая государственная политика по смягчению эффекта от антироссийских санкций выглядит здраво, но основные негативные последствия от санкций станут заметны позже, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 3 апреля, профессор НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Александр Скоробогатов, комментируя высказывания первого заместителя председателя Центробанка Сергея Швецова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Как сообщалось ранее, Швецов заявил, что антироссийские санкции внесли позитивный вклад в развитие экономики РФ. Произошла консолидация усилий, началось импортозамещение, основные макроэкономические показатели у России значительно лучше, чем у многих иных стран, отметил Швецов.

«Политика, которая проводится в ответ на санкции — здравая. И она позволяет сгладить те тяжелые последствия, которые могли бы принести санкции.

Но часто недооценивается, что у санкций есть отложенный эффект. Их вводят с расчетом нанести ущерб в долгосрочной перспективе.

Основной ущерб касается торговли. Когда вводятся ограничения, мгновенного эффекта может и не быть, но в долгосрочном плане рост замедляется, а стране труднее определить свои конкурентные преимущества», — отметил Александр Скоробогатов.