Москва, 4 апреля, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 4 апреля, Госдума в первом чтении обсудит законопроект об аукционах на добычу крабов, сообщает ИА REGNUM. Инициатива правительства получила широкий общественный резонанс.

Крабы

Звучали опасения, что нововведение будет распространено и на вылов рыбы, в частности, минтай. Однако в ходе заседания комитета Госдумы по природным ресурсам глава Росрыболовства Илья Шестаков заверил, что правительство не намерено распространять новую систему квот на добычу других биоресурсов.

«Такое обсуждение в правительстве шло. Принято решение о том, что данный принцип будет распространяться только на краба, на другие виды водных биологических ресурсов данный принцип введения новых квот не подразумевается», — пообещал он.

С принятием закона будет введен новый вид квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов — квоты добычи (вылова) крабов, предоставленные в инвестиционных целях в области рыболовства. Квоты распределяются между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (ИП) в размере до 50% общего допустимого улова крабов. Доли квоты закрепляются и предоставляются на десять лет на основании договора.

Сейчас предусматривается проведение аукционов по продаже квот на добычу водных биоресурсов в инвестиционных целях в размере до 25% общего допустимого улова водных биоресурсов.

В правительстве подсчитали, что от принятия закона федеральный бюджет получит около 82 млрд рублей. Эти доходы уже учтены в федеральном бюджете на 2019−2021 годы. Спешку в принятии закона глава профильного комитета Госдумы Николай Николаев («Единая Россия») объяснил бюджетным процессом.

«Мы практически каждое пленарное заседание слышим, что нам нужны средства, что нужно более четко их распределять на реализацию национальных проектов… Нам нужно, чтобы вся законодательная база, которая есть, полностью соответствовала тем планам, тем перспективам, которые мы заложили в законе о бюджете, мы проголосовали за него и должны обеспечить его выполнение», — отметил Николаев.