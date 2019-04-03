Нефть достигла «заветного» уровня $70
Москва, 3 апреля, 2019, 16:01 — ИА Регнум. Нефть марки Brent достигла $70 за баррель, именно эту цифру называл наследный принц Саудовской Аравии — это максимум, до которого возможен рост. Данные по запасам от института нефти США показали 2,963 млн баррелей плюсом. По данным из Венесуэлы, несмотря на санкции и экономические проблемы, экспорт держался в марте на 1 млн баррелей в сутки, это не говорит о спаде добычи, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента управления активами компании ERARIUM Group Денис Лисицын.
«Ко всему прочему, Россия не выполнила свои обязательства по сокращению добычи нефти в марте месяце перед ОПЕК. Все эти факторы свидетельствуют об обыкновенных спекуляциях на рынке нефти.
А также о картельном сговоре не только со стороны стран ОПЕК, но и со стороны нефтяных компаний США и Канады, в особенности сланцевых, которым невыгодно увеличивать добычу нефти, поддерживая тем самым высокие цены на нефть и свою рентабельность. Молчание Дональда Трампа лишь подтверждает данные факты», — пояснил эксперт.
По его мнению, если ситуация продолжится, то уровень цен $72−75 за баррель марки Brent не за горами. Сегодня, 3 апреля, в 17:30 по московскому времени выходит статистика о коммерческих запасах нефти от министерства энергетики США, ситуация немного прояснится, и будет виден дальнейший ход событий.
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