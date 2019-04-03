Москва, 3 апреля, 2019, 16:01 — ИА Регнум. Нефть марки Brent достигла $70 за баррель, именно эту цифру называл наследный принц Саудовской Аравии — это максимум, до которого возможен рост. Данные по запасам от института нефти США показали 2,963 млн баррелей плюсом. По данным из Венесуэлы, несмотря на санкции и экономические проблемы, экспорт держался в марте на 1 млн баррелей в сутки, это не говорит о спаде добычи, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента управления активами компании ERARIUM Group Денис Лисицын.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Ко всему прочему, Россия не выполнила свои обязательства по сокращению добычи нефти в марте месяце перед ОПЕК. Все эти факторы свидетельствуют об обыкновенных спекуляциях на рынке нефти.

А также о картельном сговоре не только со стороны стран ОПЕК, но и со стороны нефтяных компаний США и Канады, в особенности сланцевых, которым невыгодно увеличивать добычу нефти, поддерживая тем самым высокие цены на нефть и свою рентабельность. Молчание Дональда Трампа лишь подтверждает данные факты», — пояснил эксперт.

По его мнению, если ситуация продолжится, то уровень цен $72−75 за баррель марки Brent не за горами. Сегодня, 3 апреля, в 17:30 по московскому времени выходит статистика о коммерческих запасах нефти от министерства энергетики США, ситуация немного прояснится, и будет виден дальнейший ход событий.

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