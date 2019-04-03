Москва, 3 апреля, 2019, 16:01 — ИА Регнум. Некрасовскую линию метро планируется в полном объёме запустить в начале 2020 года. Об этом журналистам заявил мэр Москвы Сергей Собянин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительство двухпутного тоннеля от станции «Юго-Восточная» до «Окской»

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин осмотрел ход строительства Некрасовской линии метрополитена

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин осмотрел ход строительства Некрасовской линии метрополитена

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительство Некрасовской линии метрополитена

Он отметил, что в июне завершится проходка двухпутного тоннеля от станции «Юго-Восточная» до «Окской».

"Первая часть розовой ветки от «Некрасовки» до «Косино» построена, ведутся пуско-наладочные работы. От «Косино» до «Авиамоторной» идёт активное строительство тоннелей и станций. Проходка ведётся новым для современного метростроения способом — большими щитами диаметром 10 метров», — отметил Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительство двухпутного тоннеля от станции «Юго-Восточная» до «Окской»

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительство двухпутного тоннеля от станции «Юго-Восточная» до «Окской»

По его словам, с помощью данной технологии можно ускорить строительство, сохранить ресурсы и обеспечить безопасность эксплуатации метро.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительство двухпутного тоннеля от станции «Юго-Восточная» до «Окской»

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительство двухпутного тоннеля от станции «Юго-Восточная» до «Окской»

Как ранее сообщил вице-мэр по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, первый участок Некрасовской линии метро от станции «Некрасовка» до «Косино» готов на 99%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительство Некрасовской линии метрополитена

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительство Некрасовской линии метрополитена

Как сообщало ИА REGNUM, в связи со строительством Некрасовской линии южный участок Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы не будет работать с 6 по 10 апреля.