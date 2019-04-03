Некрасовскую линию столичного метро запустят в начале 2020 года
Москва, 3 апреля, 2019, 16:01 — ИА Регнум. Некрасовскую линию метро планируется в полном объёме запустить в начале 2020 года. Об этом журналистам заявил мэр Москвы Сергей Собянин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Он отметил, что в июне завершится проходка двухпутного тоннеля от станции «Юго-Восточная» до «Окской».
"Первая часть розовой ветки от «Некрасовки» до «Косино» построена, ведутся пуско-наладочные работы. От «Косино» до «Авиамоторной» идёт активное строительство тоннелей и станций. Проходка ведётся новым для современного метростроения способом — большими щитами диаметром 10 метров», — отметил Собянин.
По его словам, с помощью данной технологии можно ускорить строительство, сохранить ресурсы и обеспечить безопасность эксплуатации метро.
Как ранее сообщил вице-мэр по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, первый участок Некрасовской линии метро от станции «Некрасовка» до «Косино» готов на 99%.
Как сообщало ИА REGNUM, в связи со строительством Некрасовской линии южный участок Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы не будет работать с 6 по 10 апреля.