Сеул, 3 апреля, 2019, 15:51 — ИА Регнум. В интернете появились шпионские фото салона внедорожника Kia Mohave. Снимки опубликовало корейское издание Top Rider.

Top-rider Салон Kia Mohave

От предшествующей модели в авто мало что осталось прежним. Появилась новая приборная панель, изменился руль, поменялись дефлекторы воздуховодов, рычаг переключения передач и блок управления климатом.

Новинка получила мультимедийный комплекс с большим сенсорным экраном и модернизированную приборную панель.

Также сообщается, что KIA Mohave сохранит рамную конструкцию и привод 4×4 с многодисковой муфтой. Линейка двигателей пополнится 3,0-литровым турбодизелем V6. Трансмиссия останется прежней — восьмиступенчатый «автомат».

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