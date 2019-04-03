Санкт-Петербург, 3 апреля, 2019, 15:38 — ИА Регнум. Московский окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге 3 апреля отложил рассмотрение дела о теракте в петербургском метро, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Рассмотрение по существу дела о теракте в метро Санкт-Петербурга

Председательствующий судья Андрей Морозов объявил перерыв до 11:00 4 апреля. Ожидается, что в следующем заседании будут участвовать потерпевшие. Сегодня двое из них уже выступили с показаниями как свидетели обвинения. Кроме того, прокурор озвучила материалы дела, состоящего более чем из 10 томов.

Напомним, обвиняемые по делу о взрыве в петербургском метро отказались признавать свою вину. На скамье подсудимых находятся 11 выходцев из азиатских стран СНГ: Аброр и Акрам Азимовы, Сайфулла Хакимов, Ибрагимжон Эрматов, Дилмурод Муидинов, Бахрам Эргашев, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Шохиста Каримова, Содик Ортиков и Мухамадюсуп Эрматов.

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По версии следствия, взрыв в петербургской подземке между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» 3 апреля 2017 года, а также минирование станции «Площадь Восстания» были исполнены во имя так называемого «джихада».

Все подсудимые добровольно вступили в преступную террористическую группировку с 2014 по 2017 год на территории Сирии, Турции и России. Затем в Петербурге был организован теракт, причем метрополитен был выбран ради наибольшего числа жертв, чтобы заставить российские власти, в том числе, вывести войска из Сирии.