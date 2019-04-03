Ереван, 3 апреля, 2019, 15:30 — ИА Регнум. Без Нагорного Карабаха переговорный процесс по урегулированию нагорно-карабахского конфликта не может быть эффективным. Об этом в интервью с «Радио Азатутюн» и civilnet. am заявил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

mfa.am Здание МИД Армении

На вопрос, как он представляет участие Нагорного Карабаха в переговорах, если, еще не вернувшись в Баку, президент Азербайджана с удовлетворением заявил, что формат переговоров остался неизменным: «Азербайджан-Армения», глава МИД Армении ответил: «На протяжении стольких лет был формат, рабочая модель, которая отражала тогдашние реалии. Для нас вопрос крайне практичный. Нагорный Карабах — политическая единица со всеми своими возможностями. Он имеет избранные власти, представляющие 150-тысячное население. Вопрос касается Нагорного Карабаха, они являются непосредственным субъектом, непосредственным участником этого. Для нас вопрос практический, потому что если Нагорный Карабаха не испытывает чувства собственности по отношению к этому процессу, переговорный процесс не может быть эффективным. Таков наш подход».

«Отнять у Нагорного Карабаха чувство собственности — значит подорвать эффективность переговорного процесса. В сегодняшних реалиях максимально обострился вопрос укрепления чувства собственности. И это означает вовлеченность Нагорного Карабаха в переговорный процесс», — пояснил Мнацаканян.

Он отметил, что армянская сторона продолжит преследовать эту цель в том смысле, чтобы найти формат, в котором можно было бы придать переговорному процессу эффективность и укрепить чувство собственности Нагорного Карабаха. При этом, по словам главы МИД Армении, армянская сторона не намерена делать что-либо, что может сорвать переговорный процесс, и не будет отказываться вести переговоры.

«Мы не будем подходить к этому инфантильно. Это гораздо более серьезная проблема, она касается жизни людей. Вопрос не может выйти из-за стола переговоров, потому что он содержит в себе очень простую логику, и наша цель — добиваться решения этого вопроса так, чтобы мы могли привнести в этот переговорный процесс эффективность», — сказал Мнацаканян.

На замечание о том, что представители прежней власти обвиняют нынешнюю власть в отсутствии опыта, а также в том, что нынешняя власть «написала на льду» венские и санкт-петербургские договоренности, глава внешнеполитического ведомства Армении ответил: «Что касается первого замечания, то власть во главе с Николом Пашиняном пользуется большой поддержкой народа и имеет очень четкий мандат, и еще большую поддержку и большую движущую силу, чем эта в этом процессе трудно представить. Это придает уверенность и вместе с тем вселяет чувство большой ответственности. Что касается отсутствия опыта, то будет правильно, если я воздержусь от каких-либо комментариев. А что касается Вены и Санкт-Петербурга, то вопрос формирования среды с нашей стороны был выдвинут в качестве важнейшего вопроса. Если вы возьмете три основных направления в нашей позиции, они касаются участия Нагорного Карабаха, содержательных вопросов и среды, в которой происходит переговорный процесс. Среда содержит в себе два направления: работу по снижению рисков эскалации и процесс человеческого общения, процесс укрепления доверия. Они содержат в себе четкие функции».

«Вена и Санкт-Петербург содержат в себе четкие функции, которые касаются снижения рисков эскалации. Мы можем отказаться от этого, почему? Мы имеем, с другой стороны, также ситуацию, когда, сопоставив разные функции, мы смогли снизить напряженность, и одним из результатов последней встречи в Вене стало подтверждение этих соглашений. Мы с нашей стороны продолжим внедрять все возможное, чтобы укрепить эти элементы по части снижения рисков. Как бы они ни назывались — венскими, санкт-петербургскими, душанбинскими, снова венскими и прочее, они содержат в себе функции, элементы, которые не могут исчезнуть, если они направлены на одну из наших основных целей — снижение рисков. Мы действительно имеем ситуацию, когда существует довольно хрупкое, но реальное снижение напряженности. Этот вопрос является постоянным, то есть, он не может выйти из повестки дня», — сказал министр.

На вопрос, хочет ли новое руководство Армении коренным образом урегулировать карабахский конфликт или, тем не менее, в некоторых случаях статус-кво — меньшее из зол, может быть предпочтительным, Зограб Мнацаканян ответил: «Армения и Нагорный Карабах хотят урегулирования, которое отражает наши жизненные интересы. Самое важное, чтобы урегулирование отражало наши жизненные интересы, позиции, имеющие жизненно важное значение. В этом контексте нужно сформировать наш подход, нужно представить — как мы думаем».

В ответ на вопрос «Сивилнет», считает ли он возможным формирование пакета, в котором можно было бы совместить жизненные интересы Армении и Карабаха и жизненные интересы Азербайджана, не считая уже интересы региональных тяжеловесов — России, Ирана и Турции, глава МИД Армении сказал: «В этом весь смысл переговоров. Поэтому я сказал, что за эти годы сформировано множество различных подходов, различных идей. В их совмещении должно быть возможно найти решение. Если мы подходим к этому не так, смысл переговоров принижается. Совмещение, равенство — обязательств, прямых обязательств, совмещение, равенство — этих интересов. Здесь это возможно, но это чрезвычайно сложно».