Москва, 3 апреля, 2019, 15:34 — ИА Регнум. Увеличение показателей смертности в регионах России может быть связано с недостаточно удовлетворительным состоянием медицинской помощи и системой её налаживания, считает профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков.

Чиприани Джованни Баттиста. Аллегория медицины

Как он заявил корреспонденту ИА REGNUM, наиболее тяжёлыми регионами можно считать областные населённые пункты Северо-Западного федерального административного округа — в этих регионах высокая естественная убыль населения при низкой рождаемости.

«Особых изменений по методике расчёта не происходило. Причина может быть в увеличении показателей онкологических заболеваний и болезней кроветворных органов — инсульты, инфаркты. Также несчастных случаях, связанных в том числе с алкоголизмом», — отметил Щербаков.

Отметим, что рост смертности в 2018 году произошёл также в Москве. Итоговые данные Росстата за этот период пока не опубликованы, но за 11 месяцев (с января по декабрь) в Москве умерло 120 775 человек. За тот же период в 2017 году число умерших составило 118 966 человек. Таким образом, зафиксировано существенное увеличение числа умерших — на 1809 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, замглавы правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что за 2018 год в 32 регионах страны увеличилась смертность. Она также отметила потенциал регионов в преодолении негативной тенденции.

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