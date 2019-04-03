Владимир, 3 апреля, 2019, 15:18 — ИА Регнум. Лыжная трасса имени Алексея Прокуророва в парке «Дружба» города Владимира будет сохранена. Об этом 3 апреля заявил губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, комментируя обращение спортивного комментатора Дмитрия Губерниева.

(сс) pixel2013 Лыжи

Губерниев 2 апреля во время прямой трансляции поинтересовался, что делает губернатор, когда трассу собираются застраивать, лишая горожан места для тренировок и прогулок. По словам ведущего, о проблеме он узнал от самих владимирцев.

«Я знаю об этом и, несмотря на то, что это сфера ответственности мэрии, задействую все определенные мне законом рычаги, чтобы заставить господина Шохина повернуться лицом к интересам жителей.

«Лыжня Прокуророва» не просто будет сохранена, но и станет комфортнее для людей. Я дал поручение департаменту спорта проработать вопрос о возможности освещения трассы, чтобы она стала удобной для лыжников с учетом короткого зимнего дня. Так что владимирские спортивные общественники и Дмитрий Губерниев нашли в моём лице поддержку», — написал Сипягин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Губерниев раскритиковал планы по застройке парка и «лыжни Прокуророва», после чего заявил, что ждёт от губернатора решительного шага. В областной мэрии заявили, что Владимир Сипягин займётся этой проблемой, несмотря на то, что решение о застройке было принято мэрией Владимира.