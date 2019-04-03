Улан-Удэ, 3 апреля, 2019, 15:44 — ИА Регнум. Связывать увеличение численности бакланов и сокращение количества омуля на Байкале совершенно неверно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил ученый-орнитолог Виталий Рябцев, комментируя предложение истреблять бакланов. Эта идея вновь была поднята на совещании в правительстве Бурятии, состоявшемся 29 марта и посвящённом восстановлению популяции байкальского омуля.

Alexas_Fotos Баклан

Глава группы компаний «Титан», а также рыбозавода «Байкал» Вадим Бредний призвал главу Росрыболовства Илью Шестакова спасти омуля от бакланов. По его словам, в советское время, когда также проводились работы по восстановлению численности омуля, на Байкале не было бакланов.

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«Его в послевоенные годы полностью истребили, люди понимали, что это ненужная птица. Сейчас она появилась, 15 лет назад, и с каждым годом её поголовье увеличивается. Я бываю на рыбалке и летом и зимой, вижу, как эта матерая птица зажимает или выдавливает на отмель малька и бьет его в большом количестве или прямо в Байкале ныряет и бьет рыбу, и омулей и сигов», — передает Восток-Телеинформ слова Бредния.

Виталий Рябцев считает, что предприниматель совершенно не владеет информацией.

«Баклана никто и никогда не уничтожал, это была обычная птица на Байкале. Их было десятки тысяч только на Малом море (участок озера между Иркутским берегом и островом Ольхон, — прим. ИА REGNUM ). Её колонии были столь велики, что в военные годы была идея создать завод по консервации мяса бакланов для нужд фронта», — заявил орнитолог.

Несмотря на большое количество птицы, запасы омуля, по его словам, также были очень велики — численность рыбы сократилась не из-за баклана или нерпы, а из-за людей. Причём в результате хищнической добычи сетями сократилась численность не только хариуса, омуля, сига, но и обычных рыб — щуки, окуня.

«Ситуация настолько тяжёлая, что на колониях чаек на Малом море наблюдается повышенная гибель птенцов. Чайки пытаются их выкармливать другими кормами, в частности пищевыми отходами вокруг турбаз. Но это не может заменить нормальный корм», — замечает ученый.

В отличие от чайки баклан процветает, потому что он способен охотиться на большой глубине.

«Их главной добычей сейчас стали бычки, которые неинтересны рыбакам, живут у дна. Омуль питается молодью бычка. Сейчас из-за сокращения численности омуля давление на молодь бычка ослабло, поэтому их численность восстанавливается. А это, как оказалось, достаточная кормовая база для бакланов», — отметил Рябцев.

Поэтому связывать увеличение численности бакланов и сокращение омуля орнитолог считает совершенно неправильным. Два вида не являются конкурентами за корм.

«Это совершенно разные процессы. Баклан ни в чем не повинен перед рыбаками», — считает Виталий Рябцев.

Между тем Вадим Бредний предложил решить вопрос с бакланами кардинально.

«Пусть, если учёным-орнитологам птица нравится, это будет тысяча штук, 2 тысячи, но сейчас их десятки, если не сотни тысяч. Это правда жизни, суровая правда жизни», — отмечал предприниматель.

Суровая правда, по всей видимости, должна быть суровой исключительно к животным, невыгодным людям.

«Во-первых, это очень мало. Я думаю, что до войны здесь было больше ста тысяч. Во-вторых, не таким господам решать, сколько оставлять в природе того или иного вида животных. Природа рассудит и лучше нас знает, сколько может прокормить животных», — ответил Виталий Рябцев.

Баклан, по его словам — это естественный компонент экосистемы Байкала. И его возвращение на озеро, наоборот, укрепило экосистему, придав ей прочности.

Добавим, что ранее на совещании в правительстве Бурятии глава республики Алексей Цыденов высказал мысль, что без вмешательства человека будет хуже и нерпе.

«Вопрос по нерпе не только в сохранении омуля, но и в сохранении самой нерпы. Так как переизбыток нерпы ведёт к риску потом её мора. И в случае мора ущерб популяции нерпы будет гораздо значительней», — отметил глава.

На что Виталий Рябцев резонно ответил, что нерпа изначально жила на Байкале, не нуждаясь в регулировании со стороны человека. Неоднократные же попытки разрешить отстрел баклана и нерпы, по его мнению, происходят из-за неграмотности некоторых граждан, которые в дефиците рыбы склонны искать виноватых на стороне.

«Поэтому виновными оказываются баклан и нерпа. У меня есть подозрения, что этот разговор, связанный с регулированием, эксплуатируют желающие организовывать охотничьи туры. Местному населению нерпа неинтересна — мясо ее не пользуется спросом, шкура тоже. А для тех, кто связан с охотничьим туризмом, это может вызвать интерес», — считает учёный.

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Напомним, идея разрешить добычу байкальской нерпы и баклана регулярно поднимается на протяжении последних лет. Весной 2018 года Минсельхоз России даже подготовил документ, снимающий запрет на добычу байкальской нерпы, однако ему так и не был дан ход после поднятого экологами и общественностью шума. Так и на совещании в Бурятии Илья Шестаков в ответ на очередное предложение «спасти рыбу от птицы» напомнил, что по этому вопросу уже однажды «делали подход к снаряду», но получили серьезное возмущение со стороны экологов.

Запрет на промышленную добычу омуля был введен на Байкале в октябре 2017 года. Решение было принято из-за того, что биомасса рыбы за последние 20 лет снизилась в три раза и остается на низком уровне. По информации Лимнологического института СО РАН, на сегодняшний день биомасса омуля составляет около 20 тысяч тонн.

Для скорейшего восстановления его численности на совещании 29 марта было предложено ввести запрет на любительскую ловлю, а также на традиционный промысел коренных малочисленных народов Севера. Как заявил врио руководителя Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства Роман Гармаев, незаконно добытая рыба реализуется под прикрытием разрешительных документов, полученных общинами. Число последних неуклонно растёт, и определить действительную принадлежность лиц к числу представителей малых народностей, по его словам, не представляется возможным.

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