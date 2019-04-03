Манила, 3 апреля, 2019, 15:35 — ИА Регнум. Щенок породы ши-тцу по кличке Пэнинин с Филиппин стала героиней социальных сетей. Собака спит в такой необычной позе, что пользователи использовали её снимок для создания смешных фотожаб.

Скриншот страницы Reddit Собака Пэнинин стала героем фотожаб

Хозяйка щенка Джэнесс Куа поделилась фотографиями питомца в своём Facebook в конце марта. На них Пэнинин спит в весьма необычной позе — на спине с вытянутыми вдоль тела лапами. Собака тут же полюбилась пользователям и перекочевала в другие соцсети.

https://twitter.com/ChieFilomeno/status/1111584814346338304

Один из снимков попал на Reddit, юзеры которого решили посоревноваться в умении владения фоторедактором. Пэнин превратилась в Супермена, приняла участие в съемках фильма «Пятый элемент» и даже заменила собой пушечный снаряд.

Скриншот страницы Reddit Собака Пэнинин стала героем фотожаб

Скриншот страницы Reddit Собака Пэнинин стала героем фотожаб

Скриншот страницы Reddit Собака Пэнинин стала героем фотожаб

Скриншот страницы Reddit Собака Пэнинин стала героем фотожаб

Скриншот страницы Reddit Собака Пэнинин стала героем фотожаб

Ранее героем фотожаб на Reddit стал грустный пёс, который задумчиво смотрит на курицу-гриль на улице. Пользователи изображали его на различных картинах, популярных мемах и других неожиданных изображениях.