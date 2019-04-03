Щенок уснул в необычной позе, а проснулся супергероем
Манила, 3 апреля, 2019, 15:35 — ИА Регнум. Щенок породы ши-тцу по кличке Пэнинин с Филиппин стала героиней социальных сетей. Собака спит в такой необычной позе, что пользователи использовали её снимок для создания смешных фотожаб.
Хозяйка щенка Джэнесс Куа поделилась фотографиями питомца в своём Facebook в конце марта. На них Пэнинин спит в весьма необычной позе — на спине с вытянутыми вдоль тела лапами. Собака тут же полюбилась пользователям и перекочевала в другие соцсети.
https://twitter.com/ChieFilomeno/status/1111584814346338304
Один из снимков попал на Reddit, юзеры которого решили посоревноваться в умении владения фоторедактором. Пэнин превратилась в Супермена, приняла участие в съемках фильма «Пятый элемент» и даже заменила собой пушечный снаряд.
Ранее героем фотожаб на Reddit стал грустный пёс, который задумчиво смотрит на курицу-гриль на улице. Пользователи изображали его на различных картинах, популярных мемах и других неожиданных изображениях.