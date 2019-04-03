Вильнюс, 3 апреля, 2019, 15:16 — ИА Регнум. В столице Литвы Вильнюсе в апреле пройдут учения по «безопасности от гибридных угроз» «Легион Гедимина», сообщает корреспондент ИА REGNUM. Учения сегодня, 3 марта, анонсировала администрация мэрии Вильнюса, однако заявляется только цель, а подробности и сценарий — отсутствуют.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакеры Кремля

По словам директора администрации самоуправления Вильнюса Повиласа Подерскиса, это будут не просто «крупнейшие учения подобного рода» в Прибалтике, но и во всей Северной Европе, а «другие муниципалитеты захотят воспользоваться нашим опытом».

При этом никаких деталей сценария не приводится. Утверждается лишь, что на ключевых городских объектах будут имитировать «гибридное» и «кибернетическое» нападение внешнего врага, а сотрудники и руководители предприятий должны будут учиться действовать в «кризисных и стрессовых» ситуациях. Кто нападающий — в сообщении пресс-службы мэрии Вильнюса не уточняется, однако литовские власти регулярно повторяют, что единственный главный враг Литвы — Россия. И немного — Белоруссия.

Точные даты учений также не приводятся.

Отметим также, что «борьба с российской пропагандой», противодействие «гибридным угрозам», борьба с «российскими хакерами» стали традиционным и прибыльным занятием в Литве. В стране регулярно проходят различные конференции и семинары на эти темы, которые спонсируют различные западные фонды, в интернет-СМИ появились проплаченные рубрики, заказчики которых, впрочем, никогда не указаны в статьях, которые, по сути, выходят «на правах рекламы». Различные литовские ТВ-каналы конкурируют между собой за гранты западных фондов для проектов с «разоблачением России».