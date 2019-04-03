Москва, 3 апреля, 2019, 15:19 — ИА Регнум. Обновленный кроссовер Volvo XC90 стал доступен для заказа в России, сообщается на портале SpeedMe.

Speedme Volvo XC90

Обновленные колесные диски, модернизированная радиаторная решетка и новая цветовая палитра окраски кузова — это всё, чем отличается новинка от базовой версии автомобиля. В салоне автомобиля всё осталось без существенных изменений.

Новинка будет оснащена бензиновым и дизельным двигателями семейства Drive-E. Кроме того, можно будет приобрести авто с гибридной силовой установкой T8 Twin Engine. Ее мощность будет соответствовать 407 л. с. Привод у всех модификаций новинок будет 4×4.

Мотор работает с автоматической 8-позиционной коробкой передач. Но можно будет приобрести авто и с меньшим количеством передач. Новое авто доступно в конфигурации с 5 и 7 креслами. В гибридной версии внедорожника Volvo XC90 T8 Twin Engine будет три ряда сидений.

Цена нового авто начинается от 3,96 млн рублей.

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